Padre sexista obliga a su hija a "ganarse" sus productos de higiene menstrual

Ciudad de México.- Usuarios de Reddit calificaron de sexista a un padre viudo que designa tareas a su hija, no así con su hijo, a modo de pago por los tampones y toallas sanitarias que utiliza durante su periodo menstrual.

El sujeto fue criticado en un foro donde confesó que además solventa las actividades extraescolares del varón de 17 años, situación que no ocurre con la menor de 15, ya que considera que estas son simples pasatiempos sin objetivo productivo.

Perdí a mi esposa hace diez años. Estamos solos mis dos hijos y yo, y hace poco causó un gran revuelo en la familia el hecho de que mi hija haga las tareas, pero mi hijo no. Les expliqué que es porque tengo que gastar más en mi hija cada mes, no sólo por sus actividades extraescolares, sino por sus suministros mensuales, así que es mi forma de que me pague. Ella limpia los espacios comunes y los baños de nuestro apartamento y cocina cuatro comidas a la semana", sostuvo.