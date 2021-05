Quintin Jones, el reo que mató a batazos a su tía abuela por 30 dólares, será ejecutado

Texas, Estados Unidos.- Quintin Jones se despedirá del mundo a sus 41 años. El reo fue sentenciado a pena de muerte por asesinar a batazos a su tía abuela de 83 años porque se negó a prestarle dinero.

El sujeto será ejecutado con inyección letal pese a que su familia suplicara porque le perdonaran la vida por un crimen que cometió hace 21 años.

De acuerdo con reportes oficiales, en septiembre de 1999, Jones -quien tenía 20 años en aquel entonces- le pidió prestado dinero a su tía abuela Berthana Bryant.

Sin embargo, cuando la mujer se negó, Jones respondió con brutal violencia: la golpeó con un bate de béisbol hasta quitarle la vida. Después tomó 30 dólares de su bolsa y salió para comprar drogas en su natal Fort Worth, Texas.

La hermana de Bryant, Mattie, escribió una larga carta pidiendo que perdonaran la vida de Jones que entregó a las autoridades judiciales.

Porque era cercana a Bert, su muerte me dolió mucho. Aun así, Dios es misericordioso. Quintin no la puede traer de regreso, yo no la puedo traer de regreso. Estoy escribiendo para pedir que, por favor, le perdonen la vida a Quintin".