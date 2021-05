¡Increíble! Rubén dará a luz en los próximos días; es el primer hombre embarazado de España

Madrid, España.- Rubén Castro es el primer hombre transexual de España que se embaraza y que además se encuentra a pocos días de dar a luz. Su historia ha desatado polémica en redes sociales, así como varios prejuicios en la sociedad de Europa; sin embargo, este dice encontrarse feliz por procrear una nueva vida.

A través del programa televisivo Viva de la vida de España, el hombre se presentó ante el público y los espectadores "hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado". A raíz de su aparición en los medios, el individuo ha dado una serie de declaraciones respecto a su proceso de transición y de embarazo.

View this post on Instagram

Sé que va contra toda ley escrita, pero, si no hay referentes, no sabes que puedes existir. Probablemente no soy el primer hombre embarazado de la nación; sin embargo, otros colegas prefieren mantenerse en el anonimato debido a las críticas a las que nos exponemos", dijo Rubén en una entrevista para Telecinco.