Terror en Japón: Los contagios de Covid-19 se desbordan; la mayoría se reportan graves

#COVID19 WEEK-STAT

uD83CuDF0F Asia

Change in new #COVID cases (this week vs last week):



uD83CuDDF3uD83CuDDF5 Nepal +137%

uD83CuDDF1uD83CuDDF0 Sri Lanka +124%

uD83CuDDF0uD83CuDDFF Kazakhstan +60%

uD83CuDDEEuD83CuDDF3 India +20%

uD83CuDDEFuD83CuDDF5 Japan +9%

uD83CuDDEEuD83CuDDE9 Indonesia -2%

uD83CuDDF5uD83CuDDED Philippines -6%

uD83CuDDF0uD83CuDDF7 South Korea -9%

uD83CuDDEEuD83CuDDF7 Iran -13%

uD83CuDDEEuD83CuDDF6 Iraq -17%



