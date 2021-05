Unión Europea avanza vacunación contra Covid-19: comienza con mujeres embarazadas

Viena, Austria.- La vacunación contra Covid-19 avanza en la Unión Europea y el siguiente grupo vulnerable son las mujeres embarazadas, de acuerdo con las autoridades de Salud de Viena.

La aplicación del biológico será a partir de la segunda semana de mayo y aunque la finalidad es evitar un contagio contra Covid-19, se ha determinado en que se aplicará solo a las mujeres que se encuentren en la semana 13 de gestación.

#17Mar uD83CuDDFAuD83CuDDF8 La OMS autorizó el uso de la vacuna contra la covid-19 de Johnson and Johnson en mujeres embarazadas justo cuando el caso de una bebé que nació con anticuerpos contra el virus en Florida llena de esperanza al estado.



Reportó: @EVillalobosTV para #TVV pic.twitter.com/plWTA9DPLk — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 18, 2021

De acuerdo con estudios realizados por especialistas, las mujeres embarazadas no cuentan con un mayor riesgo de contagio, no obstante, las autoridades han determinado que con base a las investigaciones más recientes, aquellas que contraen la enfermedad desarrollan más complicaciones que las mujeres no restantes de la misma edad que las estudiadas.

Es por esta razón que Viena se ha convertido en la primer ciudad en aplicar el fármaco en este grupo vulnerable, lo que abre una brecha a continuar con la aplicación de la vacuna y con ello, detener la pandemia por coronavirus, la cual ha afectado al mundo por más de un año debido a la presencia de variantes en la cepa del virus SARS-CoV-2.

Fuente: Milenio