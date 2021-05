"Había niños gritando y llorando": Atroz pelea deja a anciano muerto y dos heridos

Warwickshire, Inglaterra.- Un anciano murió después de que una fila de estacionamiento sobre un auto que bloqueó una entrada estallara en un tranquilo callejón sin salida este jueves .

La víctima de 72 años colapsó luego de una pelea masiva que también dejó a un hombre y una mujer heridos en Exhall, Warwickshire.

Un vecino afirmó que la pelea fue provocada por un automóvil que bloqueó un camino de entrada, lo que impidió que una familia llevara a sus hijos a la escuela.

Se cree que la víctima sufrió un ataque cardíaco después de la fila de las 8:45 de la mañana. La Policía arrestó a un hombre de 44 años bajo sospecha de asesinato. Los residentes informaron haber escuchado a "niños gritando de terror" durante la pelea masiva que estalló en la calle residencial.

Un vecino, que pidió no ser identificado, le dijo a The Sun: "Hubo una discusión entre dos casas. Uno tenía a los constructores y estaban bloqueando el camino de entrada de los vecinos. Eso es lo que empezó todo. El camino estaba bloqueado y estaban frustrados por no poder dejar a los niños en la escuela. Los vecinos no pudieron sacar su auto porque los constructores lo bloquearon y estaban estresados".

"Aproximadamente seis de ellos salieron de la casa y hubo una gran pelea con muchos gritos y gritos.Uno de ellos tomó uno de los ladrillos de construcción para usarlo como arma. Intentamos separarlos y calmar las cosas".

Fuente: The Sun