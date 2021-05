Tiene 18 años: Él es el joven que pateó y aventó a anciano a río helado; se burló de él

Joven patea y lanza a anciano a un río de agua helada. Foto: The Sun

Warrington, Inglaterra.- Un adolescente que arrojó a un anciano a un canal helado y se escapó riendo admitió haber cometido el crimen.

Benjamin Bridgeman, de 18 años, admitió haber agredido al hombre de 74 años en las orillas del río Mersey en Warrington, Cheshire. El joven fue filmado por amigos empujando al hombre al agua mientras pescaba antes de escapar riendo.

La esposa de su víctima dijo a la corte que su esposo está "confundido y temeroso" y se siente "afortunado de estar vivo" después del asalto. Brigeman será sentenciado el próximo mes y ayer fue puesto en libertad bajo fianza en la Corte de Magistrados de Warrington.

Al salir de la corte, el adolescente afirmó que no sabía cuántos años tenía el hombre, alegando que estaba "muy arrepentido. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir adelante, todos cometemos errores en la vida.

El tribunal escuchó que el pensionista se encontraba a orillas del río en Howley alrededor de las 14:30 horas del 25 de abril. Bridgeman le tiró una patada en la espalda al hombre que después se hundió en el canal.

"No se suponía que sucediera, no me di cuenta de que tenía 74 años", dijo el acusado.

Fuente: The Sun