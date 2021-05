Hombre demanda a la Policía por "profanar" las cenizas de su hija intentando buscar droga

Illinois, Estados Unidos.- Un hombre presentó una demanda en contra de la Policía de Springfield después de que lo detuvieran para buscarle drogas y comenzaron a hurgar en las cenizas de su hija fallecida.

El hecho ocurrió el pasado 6 de abril de 2020, cuando Dartavius Barnes fue detenido por la Policía de Springfield por conducir a exceso de velocidad en un área donde se había reportado un tiroteo.

Por alguna razón, los oficiales que lo detuvieron comenzaron a buscar por drogas o alguna otra irregularidad en su vehículo hasta que llegaron a la urna de la hija fallecida de 2 años de edad de Barnes.

La cámara corporal de un oficial capta cuando comienza a escarbar en una urna que contiene las cenizas a la hija de Barnes y este le pide que pare.

No, no, no, bro. Esa es mi hija. ¿Qué están haciendo, bro?", reclamó Barnes.