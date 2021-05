"No la salvé": Niño de 10 años ve el brutal asesinato de su madre; su padre la degolló frente a él

2 miradas: "Horror: Junto a su nueva mujer, buscó a su ex para degollarla delante de su hijo" https://t.co/hwWvHpORUZ Una vecina confirmó que Jesica Solís fue asesinada frente a su hijo "El nene gritaba no la pude ayudar a mi mamá, no la salvé" https://t.co/vpiVe0ckW2