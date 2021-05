VIDEO: ¡Aterrador! Captan momento en el que oficiales asfixian hasta matar a un recluso

Tennessee, Estados Unidos.- Imágenes de cámaras de vigilancia y corporales revelaron la escalofriante escena en la que un grupo de policías someten, golpean y asfixian hasta matar a un recluso en prisión.

El 6 de mayo de 2020, William Jennette, murió dentro de una prisión luego de que uno agente le aplastara la cabeza contra el suelo mientras la víctima le suplicaba que no podía respirar.

En el clip, se muestra cuando un oficial toma a William, de 48 años, y lo empuja hasta una pared antes de derribarlo. Segundos después, más policías se suman al arresto.

En algún punto, uno de los agentes de la Policía le grita: "¡Quédate abajo, estúpido hijo de...!", antes de que perdiera el conocimiento.

De acuerdo con registros de la corte, William había sido detenido dos días antes por resistirse a un arresto, intoxicación pública y exposición indecente.

Mientras lo someten, el hombre le grita a las autoridades con lo que me queda de aire que no puede respirar. A lo que una agente le contesta: "No deberías poder respirar, estúpido".

Fuente: CBS