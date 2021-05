Dylann Roof, el asesino racial de Charleston, pensó que nacionalistas blancos lo liberarían

Carolina del Sur, Estados Unidos.- En 2015, Dylann Roof entró a una iglesia afroamericana en Charleston, Carolina del Sur y asesinó a 12 personas con armas de fuego. Seis años después, abogados del criminal pretende apelar su sentencia de muerte.

La defensa de Dylann insiste en que problemas de "salud mental" le hicieron seguir adelante en un juicio en el que el condenado se defendió a sí mismo.

Además, refirieron que la sentencia fue dura contra Dylann porque había abandonado la secundaria y "creía que su sentencia no importaba porque los nacionalistas blancos lo liberarían de prisión después de una guerra racial".

En un documento con 321 páginas, la defensa de Dylann pretende obtener un fallo positivo en la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos. En el texto, clama que a su cliente no se le debió permitir defenderse solo frente a un jurado.

En el juicio de 2015, Dylann admitió de manera tajante que el asesinato fue motivado por cuestiones raciales y él mismo se describía como un supremacista blanco. No mostró remordimiento por las víctimas.

Déjenme dejarlo claro como el cristal: no me arrepiento de lo que hice, no lo siento. No he derramado una lágrima por la gente inocente que maté", escribió desde prisión.