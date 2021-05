FOTO: En el piso de un hospital, muere Lara por Covid-19; tenía 22 años y quería ser veterinaria

Santa Fe, Argentina.- La última foto Lara Arreguiz, una joven de solo 22 años, ha dado la vuelta al mundo y causado gran indignación, pues en esta se ve a lo joven acostada en el piso de un hospital, esperando una cama para atenderse el Covid-19. Lamentablemente, murió.

De acuerdo con una publicación en Facebook de Claudia Sanchez, quien era la madre de Lara, la joven que deseaba ser veterinaria murió en un hospital de Santa Fe, en Argentina; y aunque fue atendida, la tardanza de los médicos por el colapso hospitalario en el país, causó que su hija no se recuperara

En su post, Claudia menciona que Lara era paciente en riesgo, pues padecía diabetes y llegó al hospital con neumonía bilateral; sin embargo, pese a señalar lo anterior, los médicos hicieron que esperara su turno.

Ante el impacto de la publicación en la que denuncia al final, falta de solidaridad, profesionalismo y empatía, el diario Clarín buscó a la señora para obtener más detalles de su historia. En su declaración al medio, señala lo siguiente:

Seguido a esto, explicó cómo fue que su hija terminó en el piso de un nosocomio:

[Luego] me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. 'Me voy a acostar en el piso', me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera [chamarra] para taparla por el frío", detalló Claudia Sanchez.