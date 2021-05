Lo asesinó por celos: Crystal dispara tres veces en contra de su exnovio Oniel Linares

Florida, Estados Unidos.- Un ataque de celos habría conducido a Crystal Junco a empuñar un arma en contra de su exnovio y asesinarlo de tres tiros a plena luz del día afuera de un negocio en el área de Hialeah.

La joven de 22 años fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado por el asesinato de su expareja, Oniel Linares Álvarez, de 21 años de edad.

En entrevista para medios de comunicación, el hermano de la víctima, Leo Linares, consideró que el ataque fue motivado por celos y fue la razón por la que Crystal confrontó a Oniel.

Esto nos tomó a todos por sorpresa. No lo sé, es posible que tuvieran sus problemas, pero no sabía nada. Se conocían de la escuela y no sé lo que estaban teniendo, pero no tuvo que llegar a esto", dijo Leo.