Macabro: Anciana degolla a su hijo y pregunta a la Policía qué hacer con el cuerpo; tenía días muerto

Hiroshima, Japón.- Una anciana japonesa de 76 años fue arrestada después de preguntarle a la Policía qué hacer con el cadáver en descomposición de su hijo, dijo la policía.

Toshiko Ujibe había llamado a la Policía el lunes al apartamento que compartía con su hijo en el barrio Asaminami de Hiroshima para pedir ayuda, informó Vice News.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un olor fétido que resultó ser los restos en descomposición de su hijo Kenji, de 53 años, dijo la Policía.

"Cuando la Policía tomó el cuerpo y realizó las primeras pruebas, descubrimos que su hijo probablemente murió unos diez días antes, a mediados de mayo", dijo el oficial de Policía Hisaru Uemoto.

Su cuerpo estaba acostado en un futón y había sufrido múltiples cortes en el cuello, dijeron los oficiales, aunque se desconoce la causa de su muerte. La Policía no ha dado más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte a la espera de los resultados de una autopsia.

Mientras tanto, Ujibe fue arrestado bajo sospecha de violar una ley que prohíbe a una persona dañar, abandonar o poseer un cadáver, informó Vice.

"La mujer parecía confundida y no sabía qué hacer, pero no podemos anunciar sus motivos para no informar hasta que podamos confirmar más detalles".

Fuente: New York Post