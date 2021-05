Piden justicia para un 'perrito' asesinado; el sargento le disparó porque "le ladró"

Chubut, Argentina.- Un sargento de la policía de la provincia Chubut asesinó a un perro solo porque este "le ladró", según dijo la dueña del animalito que respondía al nombre de 'Tita'.

En consecuencia, este miércoles asistieron las partes implicadas a un juicio, en donde el acusado Elías Saavedra confesó que le disparó en defensa propia, pues el can lo "mordió primero".

No murió LA MATÓ FUÉ ELÍAS SAAVEDRA DE LA POLICÍA DEL CHUBUT #JUSTICIA_POR_TITA pic.twitter.com/F4ZEajbkfx

Por su parte, la mujer Marion Castillo negó el testimonio y aseguró que el animal solo le había ladrado. Ante la injustificada agresión, ella pide que "el oficial deje de pertenecer a la fuerza o lo inhabiliten a manejar armas dentro de la fuerza policial".

El lamentable hecho tuvo lugar en Playa Unión el pasado 26 de marzo 2020 y después Castillo refrigeró el cadáver de la perra que apenas tenía 1 año con 3 meses de vida a fin de presentarlo como prueba.

Yo lo guardé. Primero me dijeron que disponga del cuerpo y yo no quería enterrarlo porque tenía en mi cabeza que ella tenía alojada en el cuerpo la parte de la bala y su cuerpo en ese momento era una prueba esencial así que para que el cuerpo no se pudra lo guardé en un freezer para que se pueda conservar", reveló.