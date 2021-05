"Soy yo o no es nadie": John acosó y hostigó a Ali antes de suicidarse y matar a su hijo

Florida, Estados Unidos.- John Stacey, el hombre que asesinó a su hijo de 4 años para después suicidarse, estaba bajo el ojo de la Policía después de que descubrieran que había colocado un GPS en el auto de su exesposa Alison Kessler.

El hombre, quien estaba siendo investigado por las autoridades solía enviarle mensajes intimidantes a Alison, a quien llegó a decirle que no tenía "permitido salir con otras personas. Soy yo no no es nadie".

De acuerdo con la investigación del caso, el pasado jueves 20 de mayo, John acabó con su vida y la de su hijo, Greyson Kessler, con un arma de fuego después de enviarle una serie de inquietantes mensajes a su expareja.

No obstante, los cuerpos no serían descubiertos sino hasta el día siguiente, cuando efectivos de la Policía entraron por la fuerza al departamento ubicado en Fort Lauderdale para encontrar los cuerpos sin vida.

Según registros oficiales, Alison comenzó a sospechar de la situación mental de su "celoso exesposo" desde hacía tiempo, pero fue hasta que descubrió un aparato de rastreo por GPS que involucró a la Policía.

No tienes permitido salir con otras personas. Soy yo o no es nadie. De lo contrario, te quitaré el apoyo infantil y multiplicaré por cinco la cantidad de texto. La decisión es tuya, Ali", fue uno de los mensajes que John solía enviarle a su exesposa.

El día que John se pegó un tiro después de asesinar a su hijo, Alison había interpuesto una orden de emergencia para recoger a su niño, pero la petición fue ignorada.

Fuente: Daily Mail