¡Cuidado! Hombre se "truena" el cuello y sufre derrame cerebral: "Se desgarró las arterias"

Ciudad de México.- Es común conocer al menos a una persona aficionada a "tronarse" el cuello, sin embargo, esta práctica podría resultarle peligrosa, como lo fue para Josh Hader, quien sufrió un derrame cerebral.

Josh estaba sentado cuando creyó oportuno hacer sonar su cuello, segundos después se dio cuenta de que algo estaba mal cuando se levantó y no logró caminar porque su cuerpo se inclinaba hacia un lado.

Su suegro lo acompañó al hospital Mercy, donde el médico Vance MacCollom le informó que "se desgarró las arterias que van al hueso del cuello, donde se une al cráneo y la base del cerebro".

Por fortuna no derivó en consecuencias de vida o muerte, pero sí tuvo que ser vigilado en cuidado intensivos durante cuatro días. El accidente se remonta al 14 de marzo y actualmente se encuentra en rehabilitación.

Su equilibrio se vio afectado, al igual que uno de sus nervios ópticos, por lo que porta un parche que cubre su ojo.

Puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio no está del todo bien, pero no es terrible", dijo.