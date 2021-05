¡Pasaron 3 horas! Anciano con cáncer espera tirado en la lluvia a que lleguen paramédicos

Leeds, Inglaterra.- David Kilgallon, un pensionado con cáncer terminal de 71 años de edad, tuvo que esperar tirado bajo la lluvia hasta que una ambulancia llegara a su rescate.

Según sus familiares, el abuelito sufrió un accidente y terminó en el suelo con una lesión tan fuerte que no le permitió levantarse del suelo.

Cuando llamaron al sistema de emergencia para pedir apoyo, las autoridades les pidieron que no lo movieran hasta que llegaran a auxiliarlo y llevarlo a una hospital.

Sin embargo, para que esto ocurriera, tuvieron que pasar más de tres horas. Durante este tiempo, David estuvo con la mitad del cuerpo dentro de la casa y la otra mitad bajo la tormenta.

No es aceptable. No culpo a los paramédicos, pero no es aceptable. No es solo acerca de mi papá, es por historias que conoces de ancianos que no son tratados de manera adecuada", refirió Martin, hijo de la víctima.