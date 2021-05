Terrible: Anciano muere con su esposa y nieto; su vuelo se retrasó y subieron a teleférico en Italia

Piedmont , Italia.- Los abuelos que murieron en el horrible accidente del teleférico italiano solo estaban allí porque su vuelo se había retrasado debido al conflicto entre Israel y Gaza, afirmó un amigo.

Yitzhak, 81, y Barbara Cohen, 71, murieron junto con su bisnieto Tom Biran, 2, y sus padres Amit, 30, y Tal 26, y otras nueve personas en el desastre en Piedmont, Italia .

La pareja de ancianos había decidido tratar de escapar de las hostilidades en curso entre Israel y Hamas cuando los cohetes de los militantes cayeron sobre su ciudad natal de Tel Aviv.

Pero un amigo le dijo a The Sun que debido a la situación, el vuelo que habían reservado se retrasó una semana debido al conflicto. Y lamentablemente se piensa que si no fuera por este retraso, es posible que no hubieran estado a bordo del fatídico teleférico que los mató.

Bezalel Karvat, de 73 años, habló después de que los cinco ataúdes de la familia regresaron a Israel y fueron enterrados esta semana. Era un amigo de la familia y había pasado muchos años trabajando con Yitzhak en la aerolínea israelí El Al.

"Todo su viaje se retrasó una semana debido a los combates en Gaza. Si hubiera ido según lo programado, creo que se habría ido antes de que ocurriera la tragedia".

Karvat reveló que en realidad llamó a Yitzhak cuando esperaba que estuviera en casa, pero descubrió que todavía estaba en Italia. Eran una pareja de ancianos, pero vivían una buena vida con buena salud y esperaban más años buenos.

Eiten, de 5 años, fue el único sobreviviente al accidente, pero perdió a sus padres, a sus abuelos y a su hermano de 2 años. El funeral de la familia Biran tuvo lugar el jueves por la mañana en un pueblo del norte de Israel mientras Eitan permanecía hospitalizado en Turín, Italia.

Según los informes, Eitan lloró por sus padres cuando despertó del coma y permanece en cuidados intensivos, siendo el único sobreviviente del accidente .

La joven familia había estado viviendo en Pavía, Italia, durante cuatro años después de mudarse de Israel, y Amit esperaba completar su título de médico.

Fuente: The Sun