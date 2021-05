Tsang Yin-hung, la maestra con el récord mundial femenino por escalar el Monte Everest

China.- Tsang Yin-hung, una maestra de 45 años de edad, consiguió el récord como la mujer que escaló más rápido el Monte Everest, superando el tiempo anterior por una diferencia de más de 13 horas.

La docente originaria de Hong Kong llegó a la cima de la montaña más alta del mundo en 25 horas con 50 minutos. Con este tiempo, venció a la anterior campeona, Phunjo Jhangmu Lama, de Nepal.

Según el registro, Phunjo obtuvo el récord al subir el Everest en un total de 39 horas y 6 minutos.

Me siento aliviada y feliz porque no estaba buscando romper un récord. Me siento aliviada porque puedo demostrar mi esfuerzo a mis amigos y estudiantes", dijo Tsang.