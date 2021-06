Madre ataca brutalmente a sus hijos porque pensó que eran demonios y debía matarlos

Minnesota, Estados Unidos.- Un niño y una niña de unos 5 o 6 años de edad fueron encontrados a mitad de una calle en un charco de sangre. La responsable de la brutal agresión fue su propia madre, Sadiyo Ibrahim Mohammed, quien pensó que sus hijos eran demonios.

La mujer, de 31 años de edad, fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades. Durante el interrogatorio, confesó a la Policía que tiene un historial de problemas mentales y actos violentos.

En un comunicado de prensa, la Policía de Woodbury informó que el miércoles 26 de mayo recibieron el reporte sobre una mujer persiguiendo a un niño por la calle.

Las autoridades llegaron a tiempo para detener a la mujer y brindarle atención médica a sus hijos. Cuando los agentes se acercaron a Sadiyo, tenía la mirada perdida y murmuraba frases en somalí.

Además, en la casa de la mujer encontraron a otro niño de 3 años de edad que no estaba herido. Sadiyo dijo que no estaba segura si sus hijos eran diablos o demonios, lo que la hizo preguntarse si debía lastimarlos o no.

Según reportes de la Policía, desde enero de este año, habían acudido al domicilio de la mujer unas ocho veces por petición de vecinos que estaban preocupados por la seguridad de los niños.

Un registro de 2020, reveló que la mujer enfrenta cargos por agredir a su propio padre. Al parecer, utilizó el cable de un cojín térmico para ahorcarlo.

Fuente: KARE 11