Papá de Keishla rechaza pena de muerte para Verdejo: "Quiero que pague toda su vida"

San Juan, Puerto Rico.- El padre de Keishla Rodríguez Ortiz, la mujer embarazada presuntamente asesinada por el boxeador Félix Verdejo, dijo que se opone a que el sujeto enfrente la pena de muerte: "Quiero que pague todos los días de su vida".

En entrevista para medios de comunicación, José Rodríguez criticó que se considere la pena de muerte para Verdejo en caso de que sea haya culpable del asesinato de la joven de 27 años que estaba embarazada.

El padre de Keishla dijo que quiere que Verdejo pague por lo que hizo "cada día por el resto de su vida" para que así, él pueda recordar todo lo que le hizo a su hija.

Si alguien toma su vida, él no sufre, él no va a sufrir. Es mejor dejarlo 100 años (en prisión). No quiero la pena de muerte para él. Si me preguntan, no, no", refirió.