(FOTOS) India: Mototaxi se 'transforma' en ambulancia para trasladar a enfermos de Covid-19

Bhopal, India.- Frente a la tercer ola de Covid-19, han circulado cientos de imágenes y videos en la red que retratan la desgarradora situación que viven los habitantes de India, quienes incluso llevan en sus brazos a los enfermos o a los cuerpos sin vida de sus familiares.

Mohammad Javed Khan, conductor de un mototaxi para pasajeros, decidió 'transformar' su medio de transporte para ayudar a las personas a llegar a hospitales y centros de salud de manera más rápida. En este sentido, el vehículo ahora es una 'ambulancia' equipada con un tubo de oxígeno, un oxímetro y otros instrumentos médicos.

De acuerdo con el hombre de 34 años de edad, tuvo que vender las joyas de su esposa para poder adecuar su antiguo mototaxi acorde a las necesidades de los enfermos de Covid-19.

Un enfermo grave no puede ser transportado al hospital si no cuenta con oxígeno. Entonces pensé: ¿por qué no convertir mi triciclo en ambulancia? No tiene el espacio de una ambulancia, pero seguramente podría salvar vidas", señaló Mohammad.