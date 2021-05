"La usaron como muñeca de trapo": Amigos se turnan para violar a joven; gritaba de dolor y se reían

Dos hombres violan a una joven de 18 años en Inglaterra. Foto: The Sun

Leeds, Inglaterra.- Una joven fue "tratada como una muñeca de trapo" por una pareja de amigos que se reían mientras la violaban, escuchó un tribunal.

Zahid Hassan, de 32 años, y un amigo llamado Fred, que no está siendo juzgado, supuestamente emborracharon a la joven de 18 años con alcohol hasta que estuvo demasiado borracha para ponerse de pie.

Luego, la pareja se turnó para violarla mientras estaba en el piso "como una muñeca de trapo" después de que le quitaron la ropa y "la movieron alrededor de la cama en diferentes formas", se dijo.

Kate Batty, acusadora, dijo al jurado: "Estaba tan borracha que no tenía control sobre su cuerpo. No podía decir nada, no podía hacer nada. Incluso cuando ella gritó de dolor, se rieron. Una vez que terminaron con ella, la dejaron acostada en la cama. Salieron del piso, todavía riéndose de lo que habían hecho".

Hassan está siendo juzgado en Leeds Crown Court, donde niega cuatro cargos de violación y un cargo de intento de violación relacionados con la joven y una niña de 15 años. Saqib Raheel, de 34 años, y Sholan James, de 30, también están siendo juzgados en relación con la segunda presunta víctima.

Raheel niega la violación de una niña menor de edad, mientras que James niega el asalto de una niña menor de edad. Al jurado se le dijo que la niña de 15 años fue vista por Raheel y dos de sus amigos mientras esperaba en la estación de autobuses de Huddersfield.

Él supuestamente le preguntó: "¿Qué hace una chica tan joven como tú sola a esta hora de la noche?" antes de invitarla a una fiesta en el piso de James.

Una vez allí, le dijeron a la corte que estaba drogada y se desmayó; luego se despertó para encontrar a Raheel agrediéndola e instruyendo a James mientras realizaba un acto con ella. También fue violada por segunda vez después de intentar huir.

Fuente: The Sun