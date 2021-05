"Lo odio, era mi favorito": Abuelita neoyorquina de 81 años revela que su sobrino la violó

Nueva York, Estados Unidos.- Una abuelita neoyorquina de 81 años reveló grotescos detalles de la violación que sufrió por parte de su sobrino, un hombre de 36 años identificado como Jewell Powell.

Durante la audiencia ante la Suprema Corte de Brooklyn, la mujer dijo: "Lo odio, era mi favorito". Inclusive, lo dejó quedarse en su sofá en algún punto de 2019.

Sin embargo, todo cambió el 13 de junio de 2019, cuando Jewell la atacó sexualmente, la ahorcó y le advirtió que, si intentaba defenderse, la asfixiaría.

Estaba en mi habitación viendo la televisión. Me levanté para ir a la cocina. Él estaba desnudo. Me agarró y me jaló a la habitación", recordó.