"Tenía sangre en los ojos": Madison sufre aterrador accidente; se fractura el cráneo y no camina

Llandudno, Gales.- Una mujer se quedó sin poder caminar con una hemorragia en el cerebro después de un horrible accidente de patinaje sobre ruedas durante las vacaciones.

Madison Adams, de 26 años, sufrió una fractura de cráneo después de caer a gran velocidad mientras patinaba sin casco durante sus vacaciones en Gales el mes pasado.

La joven de 26 años de Hanchurch, Stoke-on-Trent, dijo que lo último que recuerda del horroroso accidente fue pensar: "Voy demasiado rápido". Patinaba colina abajo cerca de Llandudno en Gales con su perro, y luego se despertó en una ambulancia cuando la llevaron de urgencia al hospital antes de ser trasladada a una sala de traumatología.

Debido a la pérdida de sangre en su cerebro, Madison no podía caminar y está volviendo a aprender lentamente con la ayuda de una silla de ruedas. En declaraciones al Stoke Sentinel , Madison dijo: "No recuerdo nada de eso, me desmayé. Estaba patinando por la costa de Llandudno. Fuimos de Rhyl a Colwyn Bay patinando con mi perro Noah y durmiendo en mi caravana.

"Tenía sangre por todas partes porque me sangraban la cabeza y la boca. Tenía sangre en los ojos y no podía abrirlos", dijo Madison.

Fuente: The Sun