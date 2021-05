FUERTES IMÁGENES: Grupo de hombres agarran a joven y la torturan; corría en el parque

Colchester, Inglaterra.- Una mujer quedó con heridas espantosas después de ser torturada a golpes por una pandilla de hombres mientras salía a correr.

Caitlan Smith dijo que fue atacada por tres hombres mientras corría por Castle Park en Colchester el martes por la noche. La mujer se quedó con el labio partido, un ojo morado y los brazos magullados y cortados.

Compartiendo una advertencia en Facebook, escribió: “Las personas de Colchester que caminan solas por la noche por la parte inferior del área de Castle Park, por favor estén muy atentas. Fui atacado por algunos hombres cuando salí a correr".

Ella agregó: “Las mujeres no deberían tener que no salir de noche por temor a ser agredidas. Afortunadamente estoy bien, pero podría haber sido mucho peor y la próxima chica podría no ser tan afortunada. Ten cuidado."

Los vecinos de la zona se apresuraron a compartir la publicación, y muchos expresaron su preocupación. La Policía de Essex dice que está investigando el impactante ataque y en un comunicado se mencionó: "Se informó que la víctima, que tiene unos 20 años, fue agredida por tres hombres en Castle Park alrededor de las 22:00 horas del martes 4 de mayo".

Fuente: The Sun