Tenía 27 años: Actriz de cine para adultos es hallada muerta; revelan que era alcohólica y drogadicta

Dakota Skye es encontrada muerta; no han revelado la causa. Foto: Internet

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una estrella de cine para adultos fue encontrada muerta a los 27 años, pocas semanas después de ser atacada por posar en topless en el mural de George Floyd.

Dakota Skye, cuyo nombre real era Lauren Scott, murió en una casa rodante en Los Ángeles el miércoles y fue identificada por su esposo, según los informes.

No se ha confirmado la causa de la muerte, pero la tía de Lauren, Linda Arden, dijo que su sobrina era alcohólica y había luchado contra una adicción al fentanilo.

"Su historia de la vida real y cómo llegó a estar en esa industria, ha sido verdaderamente una tragedia. Murió casi exactamente dos años después de la muerte de su madre, mi hermana pequeña, causada por la adicción y el alcoholismo. Lauren era producto de una familia muy disfuncional que involucraba drogas, alcohol, abuso físico, emocional, verbal y sexual".

La estrella de contenido para adultos, que comenzó su carrera en 2013, se enfrentó a una reacción violenta en redes sociales durante el mes pasado después de publicar una foto en topless frente al mural de Floyd en Instagram.

Dos de sus abuelos también habían muerto de Covid-19 en el último año y Arden se había separado de su esposo "quien la amaba mucho". No está claro con quién había estado Lauren en las horas previas a su muerte. The US Sun se ha puesto en contacto con la policía de Los Ángeles para solicitar comentarios.