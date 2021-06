FOTOS: Pelea con machetes deja a un adolescente muerto; gritaba, corría y sangraba del pecho

Adolescente de 13 años fue brutalmente apuñalado; murió. Foto: The Sun

Londres, Inglaterra.- Este es el impactante momento en que los siujetos se peleaban con machetes en la calle antes de que un adolescente fuera asesinado a puñaladas en Londres.

Se inició una investigación por asesinato después de que el joven fuera apuñalado fatalmente en Streatham, al suroeste de Londres, el sábado.

Las imágenes capturadas por las cámaras, muestran a dos grupos parados en la calle antes de que un matón saque un machete de sus pantalones y se abalanza sobre su víctima.

Los miembros de ambos grupos también armados con cuchillos largos se cortaron entre sí, donde un hombre sufrió un golpe fatal en el pecho. Sus atacantes luego huyeron del lugar donde cayó la víctima.

Testigos horrorizados dijeron que los matones tenían machetes durante el ataque con cuchillo a plena luz del día. Uno reveló: "Vinieron aquí solo unos minutos antes de que ocurriera el ataque y lo apuñalaron".

Naseer Dawlatzai, de 20 años, agregó: "Podía escuchar los gritos desde mi apartamento, estaban gritando afuera antes de que todo sucediera y luego solo escuché los gritos. El niño corría por la carretera gritando pidiendo ayuda. Me sorprendió que aún pudiera correr. Se veía de mala manera. Parecía que estaba sangrando por el pecho, no me sorprendió cuando descubrí que estaba muerto".

Se cree que un médico de un centro médico cercano se apresuró a ayudar al niño cuando estalló el conflicto. Fue trasladado de urgencia al hospital con una puñalada en el pecho, pero murió poco antes de las 17:00 horas. La madre del niño y otros familiares desconsolados fueron vistos llorando en la escena.

Fuente: The Sun