¡11 años después! Descubren que Hailey Dunn fue asesinada por el exnovio de su madre

Texas, Estados Unidos.- El exnovio de la madre de Hailey Dunn fue arrestado e imputado con cargos de homicidio por el asesinato de la joven porrista ocurrido hace 11 años.

En diciembre de 2010, Hailey Dunn, de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Tres años después, su cadáver fue encontrado cerca del lago JB Thomas, ubicado en el condado Scurry.

Tras años que parecían no llevar a ningún lugar para resolver el crimen, las autoridades pusieron tras las rejas a Shawn Adkins, de 35 años, a quien consideraron como la única persona de interés en el caso.

El arresto se realizó este lunes 14 de junio. Fue puesto tras las rejas de la prisión del condado de Howard mientras llega su audiencia y se le interpuso una fianza de 2 millones de dólares.

La madre de Hailey, Billie Dunn, dijo que no se siente sorprendida o impactada por el anuncio en el que se acusa a Shawn como asesino de la adolescente que formaba parte del equipo de porristas.

Por supuesto que no esperarías que fuera ella porque me quedé en su casa cuando ella (Hailey) desapareció, pero no estoy sorprendida. Le agradezco a Dios que esa persona ha sido aprehendida y va a pagar lo que hizo en la Tierra", dijo.