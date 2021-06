Atroz: Encierra a un niño en una jaula y se niega a pagar la sentencia porque nació su bebé

Ayrshire, Escocia.- Una mujer que mantuvo a un niño pequeño en una jaula se quejó de que no puede hacer servicio comunitario porque dio a luz a otro bebé.

Claire Boyle, de 34 años, recibió la orden de realizar 250 horas de servicio comunitario, pero se quejó de que tras dar a luz a un bebé por cesárea es incapaz de cumplir su sentencia.

Vile Boyle, de Ayrshire, Escocia, fue declarada culpable de negligencia infantil después de que atrapó a un niño de dos años en una cuna modificada con un armazón de madera sujeto a la parte superior. En marzo dijo que "no se arrepiente" mientras esquivaba la cárcel.

Ella había enjaulado a la víctima en un catre modificado y afirmó que era para su protección . Boyle había tratado previamente de vender a un niño por 1 millón de euros y lo sacudió, le gritó y lo abandonó. Sus malas acciones se revelaron cuando otro niño, de cuatro años, huyó del apartamento en el que se alojaban y fue encontrado caminando solo por las calles.

A Boyle se le ordenó completar 250 horas de trabajo no remunerado y ser supervisado por trabajadores sociales durante 18 meses. Pero la madre ha afirmado que no puede entrar físicamente en la camioneta que transporta a los infractores para que cumplan su condena en la comunidad.

Según los informes, esto se debe al nacimiento del bebé: "De hecho, he hecho bastantes horas. Tengo un nervio en la espalda. Acabo de tener una cesárea, ni siquiera hace un año. No era que no quisiera hacer el trabajo, era subir a la camioneta lo que me lastimaba la espalda".

Fuente: The Sun