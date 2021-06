"Dense por vencidos": Sospechoso del asesinato de Madeleine McCann habla por primera vez

Brunswick, Alemania.- En una carta sellada con fecha del 8 de mayo, el sospechoso principal del asesinato de Madeleine McCann, Christian Brueckner, hizo públicas sus primeras declaraciones sobre el caso y la acusación en su contra.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su mensaje, critica a la fiscalía a cargo de su caso por el "escándalo prejuicioso" que realizan en torno a él y les pide: "Dense por vencidos" para que renuncien de sus cargos.

El detenido de 44 hizo llegar la carta al periódico alemán Bild, en la que se refiere a la investigación en su contra como "escandalosa" y dice que la fiscalía ha "traído vergüenza al sistema legal".

Libertad de expresión no es un derecho básico para que cualquiera pueda decir y escribir lo que quieren. La libertad de expresión no protege a la mayoría, protege a la minoría. No protege lo más lógico, lo más convincente o punto de vista más popular. En su lugar, (protege) las posiciones más ajenas", dijo.