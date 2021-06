Infierno en casa: Amarraba a su hija de 12 años para que su hermano la violara; intentó suicidarse

Argentina.- Un joven de 26 años fue detenido este domingo por autoridades luego de ser buscado por violar a sus hermanas de 12, 10 y 5 años de edad en complicidad con su padre de 60 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El padre del joven y las menores también está siendo acusado de haber abusado de su hija mayor de 12 años. Hace algunas semanas, la niña confesó a su madre el infierno que vivía ella y su hermanas cuando se quedaban con su padre.

Las hermanas, quienes ahora están bajo el cuidado de su madre y una tía, revelaron que su hermano de 26 años abusaba de ellas frente a su propio padre, quien ayudaba a detenerlas.

La denuncia formal contra los dos individuos se realizó a finales de mayo, pero los abusos transcurrieron desde finales del 2020 hasta abril del 2021. Las niñas de 10 y 5 años contaron a autoridades que su hermano abusaba de ellas.

La hermana mayor de 12 no solo fue abusada por su hermano, si no que su padre la sujetaba contra la cama y le tapaba la boca para que no gritara mientras la violaba.

Mi hermano me llevaba a la cama de él, me sacaba toda la ropa, me tapaba la boca y me tocaba", confesó.

La menor contó que su padre participaba en los abusos para dejar que el hombre la violara. Producto de este abuso, contrajo una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

La niña confesó que no solo había sufrido lesiones por los abusos, sino que el daño psicológico la orilló a intentar suicidarse.

El padre de las tres hermanas está detenido y fue imputado por abuso gravemente ultrajante agravado, en calidad de partícipe necesario, y como coautor del delito de corrupción de menor agravado por ser las víctimas menores de edad. Se negó a declarar.

El joven de 26 años, y hermano de las menores, fue acusado por un juez de "abusos sexuales reiterados cuádruplemente agravados" por ser el autor hermano de las víctimas, por ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, por resultar un grave daño en la salud mental y por realizarse entre dos personas (estos últimos agravantes son respecto de la víctima de 12 años).

Al igual que su padre, también se le acusa de corrupción de menores agravado, al igual que a su padre.

Fuente: TN Noticias