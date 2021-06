Melissa, Jasmine y Priscilla: Tres hermanas mueren en terrible accidente; una era menor de edad

Idaho, Estados Unidos.- Un accidente automovilístico frontal en Idaho mató a cuatro personas de California el sábado, incluidas tres hermanas jóvenes.

Un hombre de 22 años y las hermanas, de 16 a 26 años, iban en un Honda Civic que chocó contra un GMC Sierra en la autopista 95 cerca de Marsing, donde el límite de velocidad es de 65 mph.

Las tres personas en el GMC sobrevivieron a pesar de que la camioneta se incendió después de la colisión, dijo la Policía del estado de Idaho en un comunicado de prensa. Fueron hospitalizados con lesiones que no pusieron en peligro su vida, dijeron los policías.

Desde del 31 de mayo, Gerardo esta desaparecido, ahora encontraron su vehículo totalmente destrozado e incinerado en el Valle del Yaqui uD83DuDEA8#Seguridad #Cajeme https://t.co/jEAru2OjdJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) June 2, 2021

No estaba claro quién conducía el Civic, pero la Policía estatal identificó a tres de los fallecidos el martes: Melissa Rojas Carrasco, 26, Jasmin Rojas Carrasco, 22, y Juan Pablo Farias, 22.

Priscilla Rojas Carrasco, de 16 años, no fue identificada porque no era adulta, dijo la Policía. La relación de Farias con las hermanas no fue clara de inmediato. Las autoridades están investigando el accidente y entrevistando a testigos.

Las tres personas del GMC no han sido nombradas, pero se dice que eran dos hombres y una mujer de entre 16 y 21 años.

Tanya Hoebel, testigo de la escena el sábado por la tarde, ayudó a salvar a los tres cuando su vehículo se incendió. Hoebel y otros fueron a ayudar de todos modos y los sacaron del naufragio justo cuando la camioneta estaba completamente sumergida, dijo.

Una persona estaba cubierta de escombros y vidrios rotos, según su relato. "Le dije: 'Está bien, realmente necesito que escuches mi voz'. 'Necesito que escuches mi voz. Necesito que inhales por la nariz y exhales por la boca '", dijo Hoebel.

Dos de los ocupantes de GMC fueron trasladados en avión a un hospital local y un tercero fue trasladado en ambulancia, dijo la Policía

Fuente: New York Post