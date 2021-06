Va a ponerse pestañas y termina sin párpado: Perro Chihuahua ataca a una joven en la cara

Georgia, Estados Unidos.- Una joven de 23 años perdió el párpado en un aterrador ataque provocado por un perro Chihuahua que la atacó a mitad de un tratamiento de belleza para ponerle pestañas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News y agregan este link en toda la oración por favor:

A través de un video en TikTok, Kelsey Salmon relató la historia en la que terminó gravemente herida por un "pequeño perrito" que convirtió su celebración de cumpleaños en un baño de sangre.

En un video titulado: "Tell me your worst lash experience (cuéntame tu peor experiencia con pestañas)", Kelsey comienza mostrando fuertes imágenes de su ojo sin párpado.

En los siguientes seis videos, la joven originaria de Georgia, Estados Unidos, relata que el día de su cumpleaños acudió a un salón de belleza en una casa a colocarse pestañas.

Ella tenía un Chihuahua y, cuando terminaron de ponerme las pestañas, el perro saltó y me mordió la cara. Todo pasó tan rápido que no sabía que me había agarrado", explicó.

A partir de ese momento, la joven se ha tenido que someter a una lenta y frustrante recuperación para que recupere su párpado como lo tenía antes del ataque.

Fuente: TikTok: Kelseysalmon