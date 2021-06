La vez en la que Donald Trump sugirió aislar a los enfermos por Covid-19 en Guantánamo

Washington, Estados Unidos.- En febrero de 2020, cuando la pandemia por Covid-19 sorprendió al mundo, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una "gran idea" para hacerle frente al virus: asilar a los estadounidenses infectados en Guantánamo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Según registros de debates que tuvieron oficiales del gobierno pasado, hubo una ocasión en la que el presidente Trump lanzó una pregunta al aire a manera de sugerencia sobre cómo atender la pandemia.

¿No tenemos una isla? ¿Qué tal Guantánamo?", cuestionó el presidente.

La reunión avanzó y Trump volvió a sacar el tema a debate una segunda ocasión, como si al decirlo otra vez su argumento se volviera una mejor idea o como si la primera vez que lo dijo pasó desapercibido.

Este extraño momento que, de ser por Trump, hubiera ocurrido, está escrito en el libro Yasmeen Abutaleb and Damian Paletta in Nightmare Scenarios: Inside the Trump Administration's.

El libro explica cómo fue trabajar en la Casa Blanca antes de que se propagara el virus y la situación que se vivió desde finales de febrero e inicios de marzo del año pasado. Los hechos se sustentan en entrevistas a 180 personas.

Fuente: Daily Mail