Tragedia en Brasil: Supera las 500 mil muertes por Covid-19; estiman que serían más

Brasil.- Brasil es uno de los países que se ha visto mayormente golpeado por la pandemia de Covid-19, ya que desde que el virus tocó su territorio se ha mantenido en el ranking tres de las zonas del mundo más afectadas por la enfermedad.

Recientemente, el país sudamericano logró superar su propio récord de muertes por el nuevo coronavirus, superando las 500 mil defunciones, solo por detrás de Estados Unidos que tiene una marca de 600 mil decesos y la India que también habría llegado a la misma cifra que el país norteamericano.

De acuerdo con datos de The New York Times, pese a que estas cifras son las oficiales, varios expertos de Brasil consideran que son números subestimados y posiblemente se traten de muchas más, tal y como es el caso de la India. La razón de ello, es que muchos difuntos no son registrados, varios de los familiares ignoran, incluso, si el paciente padece o no Covid-19..

Lamentablemente, varios analistas, como el doctor Aljerry Rrego, profesor y director de una instalación de Covid en el estado de Amapá, consideran que la pandemia podría continuar causando estragos en Brasil, por la falta del uso de mascarillas y el lento avance de la vacunación.

Es una situación peligrosa (...) El mayor riesgo, por supuesto, es abrumar aún más al sistema de salud pública, que ya es precario.

Fuentes: New York Times, Twitter