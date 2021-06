FOTOS: Así fue el fuerte asalto a un padre; 4 sujetos lo amenazaron con un destornillador

Hombre es asaltado por un grupo de criminales. Foto: The Sun

Birmingham, Inglaterra.- Un momento en el que una pandilla puso un destornillador en el pecho de un padre y amenazó con apuñalarlo si no entregaba su rolex de 12 mil euros, fue captado por las cámaras de seguridad.

Imágenes impactantes muestran a cuatro hombres saltaron de un auto negro a plena luz del día antes de agarrar a Edward Siddall-Jones después de detenerse junto a él en Birmingham. Los ladrones enmascarados, empuñando un destornillador, exigieron el caro reloj del padre de dos después de rodearlo mientras caminaba por Warstone Lane en el Barrio de las Joyas.

Los criminales le arrancaron el Rolex de la muñeca antes de marcharse en su coche de huida. Siddall-Jones dice que el incidente, que ocurrió alrededor de las 16:45 horas del martes.

La víctima le dijo a Policía que cuatro tipos enmascarados, todos vestidos de negro, saltaron de un Nissan Qashqai negro: "Me pusieron un destornillador en el pecho y me dijeron 'danos tu reloj o te apuñalaremos. Me lo quitaron de la muñeca y dijeron 'bien, lo tenemos', se subieron al auto y se fueron. Estaba bastante tranquilo porque sucedió tan rápido".

Fuente: The Sun