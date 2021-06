"Lo estaban siguiendo": Desmon recibe un disparo en la espalda y muere frente a su hermana

Alabama, Estados Unidos.- Un adolescente de Alabama fue asesinado a tiros casi 12 años después de que su padre fuera asesinado de la misma manera, según un informe.

Desmon Antwuan McGuire, de 17 años, recibió un disparo en la espalda cuando intentaba huir de un hombre armado en un vehículo el martes, unos 11 años y 9 meses después de que su padre, Brandon McGuire, de 23 años, fuera asesinado a tiros mientras estaba parado afuera de un casa en la ciudad.

"Desearía que se detuviera", dijo la madre de Desmon, Debra McGuire, a Outlet. "No es justo para las familias. No es justo para mis otros hijos. No es justo para mi. Es un dolor que no se puede describir ".

Los investigadores creen que tres sospechosos abrieron fuego contra Desmon, quien murió frente a su hermana de 16 años. "Me suplicaba que volviera a casa”, dijo Debra, una veterana del Ejército de Estados Unidos. "Me estaba diciendo que me diera prisa y llegara a él, pero no lo logré a tiempo".

El adolescente recibió un disparo en el pie solo un mes antes cuando estaba frente al apartamento de la familia, dijo su madre, y agregó que cree que "podrían ser los mismos chicos".

La Policía de Birmingham dijo el miércoles que una investigación preliminar muestra que Desmon recibió un disparo luego de una "disputa verbal" con el sospechoso. Una persona de interés fue detenida para ser interrogada, pero no se habían realizado arrestos.

Mientras tanto, Debra dijo que su familia aún se estaba recuperando del asesinato de su esposo en agosto de 2009. No se realizaron arrestos en el tiroteo, en el que hombres armados dispararon balas entre dos casas, según el informe.

Fuente: New York Post