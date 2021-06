Macabro asesinato: Joven mata a padre al acuchillarlo en la cabeza; le tiró ácido al cuerpo

Londres, Inglaterra.- Un joven apuñaló a un padre y luego trató de destruir su cuerpo en ácido después de ver Breaking Bad, escuchó un tribunal.

George Knights, de 19 años, está acusado de usar la daga Royal Marine de doble filo de su padre para acuchillar a Stephen Chapman, de 38 años, en la cabeza.

El deportista y fanático de las peleas arrojó su cuerpo en un contenedor con ruedas y lo roció con ácido sulfúrico. El cuerpo desfigurado de Stephen fue descubierto más tarde boca abajo en el contenedor en octubre del año pasado con la hoja aún incrustada 16 centímetros en su cráneo.

"Vi Breaking Bad y en mi locura en ese momento pensé que la única forma de deshacerme de él era hacer lo que ellos hicieron. cosa en la que podía pensar".

"Obviamente no estaba pensando con claridad. No me puse una máscara de gas ni nada de eso. Tomé ácido que ya estaba en la casa y lo vertí puse en el contenedor hasta que no pude respirar más. Luego cerré las puertas del invernadero y me fui. Creo que subí las escaleras y estaba llorando".

Se le dijo al tribunal que primero intentó ocultar el cuerpo de Stephen con una toalla, sábana, bolsa de plástico, alfombra y una bolsa militar antes de depositarlo en el contenedor con ácido. Luego se atragantó con medicamentos, alcohol y drogas mientras estaba de fiesta con sus amigos, ya que la preocupada familia de Stephen reportó su desaparición.

Su cuerpo en descomposición fue finalmente encontrado por la Policía dos días después, el 25 de octubre, en el invernadero del padre. Knights está acusado de asesinar a Stephen en un intento por robar 2 mil 500 libras esterlinas en cocaína, lo que él niega.

Fuente: The Sun