FUERTE FOTO: Así quedó la joven golpeada afuera de un restaurante; un hombre la agredió

Blackpool, Inglaterra.- Una trabajadora de un hospital quedó con horribles heridas en la cara después de quedar inconsciente afuera de un restaurante tras ser burtalmente golpeada por un hombre en Blackpool.

La Policía sigue persiguiendo al agresor de Shannon Thomas, de 22 años, quien fue golpeada por un hombre en un ataque sin razón y que la dejó severamente herida.

Shannon acababa de comprar algo de comida en Queens Square el domingo por la mañana cuando fue brutalmente agredida afuera de Feast About comida para llevar en Blackpool .

Tuvo que tener puntos de sutura dentro de la boca y en el labio después de que los golpes le dejaran la cara muy hinchada, con laceraciones y hematomas. Shannon también sufrió un ojo derecho morado.

Como quedó inconsciente en el ataque , dijo: "No recuerdo mucho de unos segundos antes hasta que estuve en la ambulancia. Solo sé que salí de la comida para llevar y este hombre me dio un puñetazo en la cara una vez, sin provocación alguna. Pero debido al impacto, me dejó inconsciente y caí directamente sobre la parte posterior de mi cabeza".

