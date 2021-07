Médicos venezolanos, en contra de la vacuna cubana Abdala: "No somos conejillos de indias"

Caracas, Venezuela.- En el mercado de las vacunas para combatir al Covid-19, recientemente surgió una nueva opción cuyo nombre es Abdala, y es fabricada por especialistas cubanos, pero que en la actualidad está metida en una polémica con la Federación Médica Venezolana.

Los médicos de esta federación solicitaron este miércoles 30 de junio, que la población no reciba la vacuna cubana, ya que se trata de “un producto biológico experimental”, el cual recién llegó a tierra venezolana y no ha sido bien recibida por la comunidad de nazarenos.

De acuerdo con los especialistas, esta vacuna no ha sido autorizada por el Centro de Control de Medicamentos Cubanos, ni por la Organización Panamericana de la Salud, por lo que insisten en que no debe aplicarse a los ciudadanos venzolanos.

Los ciudadanos venezolanos no somos conejillos de indias y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna", sentenció el presidente de la federación Douglas León Natera.