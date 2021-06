Dos perros enormes lastiman a una mujer y matan a una mascota en una serie de ataques

Illinois, Estados Unidos.- Dos perros grandes hirieron a una joven y asesinaron a otra mascota en dos ataques feroces ocurridos de manera consecutiva.

El primer ataque le ocurrió a Amanda Ingram y a su mascota 'Casper', un pequeño terrier blanco, que fue brutalmente asesinado por los dos perros.

Amanda recordó que el pasado 31 de mayo salió a pasear a su mascota. Cuando estaban a una calle de llegar a casa, fueron atacados por dos canes que se le escaparon a una mujer.

Amanda explicó que los perros que atacaron a su mascota eran una mezcla de pitbull y de akita. Eran muy grandes en comparación con su mascota.

Estaba gritando fuerte y nadie me ayudaba. Por ahora me estoy quedando con familiares porque no me quiero quedar ahí. Puede ver el lugar donde ocurrió el lugar desde donde vivo", dijo.