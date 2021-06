FOTOS: Anciana descubre que su vecino la espía; la acosaba y la grababa en su casa

Birmingham, Inglaterra.- Una anciana captó el momento en que un acosador irrumpe en su casa para recolectar dispositivos de escucha secretos que había colocado en su cama.

William Nolan, de 59 años, y su esposa recibieron la llave de la casa de la vecina Leigh Jones en Erdington, Birmingham, para que pudieran alimentar a sus dos gatos mientras ella no estaba.

Leigh de 64 años se horrorizó cuando encontró una grabadora de voz pegada debajo de su mesa de café, y luego otra detrás de la cabecera de su habitación. La viuda Leigh instaló cámaras encubiertas para atrapar a Nolan cuando venía a recoger el equipo de grabación. También aspiró cuidadosamente su alfombra en una dirección para capturar sus huellas.

Cuando Leigh, la abuela de uno, vio las imágenes, atrapó a Nolan en su casa, recuperando las grabadoras de espía y llamó a la Policía.

El exguardia de seguridad casado admitió haber sido acosado y fue encarcelado durante 15 semanas en el Tribunal de Magistrados de Birmingham el 25 de mayo.El juez describió el caso como uno de los delitos de acecho más graves que jamás había visto.

Leigh dijo: "Me sentí totalmente violada. No le tenía miedo a Bill como persona porque nunca tuve motivos para tener miedo, mi única preocupación era que hubiera algo más plantado ...Hasta el día de hoy, todavía no sé si lo hay o no. Para mí, para que alguien coloque un dispositivo de grabación en tu cabecera, solo hay una razón por la que quieren hacer eso y esa es una razón sexual, algo que solo un pervertido haría".

