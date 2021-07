"Llévatela o la mato": Última amenaza de asesino a su suegro; quema viva a su esposa por venganza

Punyab, India.- Una mujer de 34 años murió tras ser quemada viva por su esposo y su familia política como parte de un presunto ajuste de cuentas por supuestos problemas con el dote (en inglés dowry), el cual es la cantidad o propiedades que la novia le da a la familia del novio cuando se casan.

La víctima, identificada como Mandeep Kaur, fue golpeada y quemada viva por la familia de su esposo este martes como parte de una venganza motivada por dinero que presuntamente les 'debía'.

El padre de Mandeep, Surinderpal Singh, declaró que el suegro de su hija le llamó para decirle que la joven había sufrido varias quemaduras y había sido llevada a un hospital.

No perdí tiempo y corrí al hospital, pero mi hija había sido llevada a otro para entonces y murió en el camino. Cuando pude ver su cuerpo, quedé horrorizado . Tenía heridas en su cabeza y quijada y estaba quemada por todo el cuerpo", dijo su padre.

Surinderpal luego reveló que su hija estaba siendo acosada por su familia política por el dote y el abuso había empezado en cuanto ella se casó con Balram Singh hace tres años. La pareja tenía una niña de 1 año de edad.

"Balram, además de sus familiares, solían agredir a mi hija", dijo. Incluso, recordó que Balram le había advertido que mataría a Mandeep si él no se la llevaba a casa.

Mi yerno me dijo que mataría a mi hija si no me la llevaba a casa... si la hubiera traído a tiempo, estaría viva ahora", declaró.