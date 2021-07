Nadie lo ayudó: Captan a Christopher cuando abusaba de su hijo; el menor falleció 13 días después

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Durante el mes de abril, Corey Gregor falleció con debido a diversas lesiones producto de los constantes abusos físicos que recibía por parte de su padre, Christopher, de 29 años, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El pasado 9 de julio, Christopher se entregó a las autoridades, quienes lo arrestaron bajo los cargos de negligencia infantil, lo que sorprende más a los tribunales es que la madre de la víctima había denunciado cerca de tres veces al sujeto, ya que cada que el menor volvía de visitar a su padre presentaba una serie de lesiones.

De acuerdo con datos presentados por las autoridades, el 20 de marzo, Christopher y Corey, acudieron a un gimnasio, en donde las cámaras de seguridad captaron al sujeto abusando de su menor, quien aumentaba la velocidad de la cinta para correr, pese a que su niño cayó al piso, el hombre no se inmutó, al contrario, lo mordió de la cabeza, lo devolvió al aparato y continúo aumentando el ritmo.

Según información proporcionada por la madre del niño, aquel día, Christopher le dijo que estaba gordo y lo obligó a correr en la cinta, cuando el menor llegó a casa tenía quemaduras en las rodillas.

La madre indicó que el niño denunció en diversas ocasiones que su padre lo golpeaba y aunque acudieron a servicios infantiles, Christopher siempre ponía una excusa para salir bien librado de las acusaciones.

Nos decía que su papá lo golpeaba o que estaba tratando alejarse de él. Había tanto en poco tiempo, no quería ir con su padre. Corey se escondía en el armario y lloraba, pateaba y gritaba. No quería ir, pero me dijeron que tenía que llevarlo de todos modos.