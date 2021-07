Covid-19 en Reino Unido: El ministro de Salud da positivo pese a estar vacunado

Reino Unido.- El ministro británico de Salud, Sajid Javid, confirmó que tras someterse a la prueba diagnóstica de coronavirus, esta ha dado positivo. En este sentido, calificó los síntomas de "leves", lo cual podría atribuírsele a que contaba con las dos dosis de vacuna.

Por este motivo, el funcionario informó a través de su cuenta de Twitter que permanecerá aislado en su domicilio. Asimismo, aprovechó para instar al resto de la población a protegerse de la enfermedad con el antiviral, pues de este modo se formula una cadena en la que se preserva la integridad de "tus seres queridos y del sistema público sanitario".

Esta mañana he dado positivo en el test de Covid. Estoy esperando el resultado de la PCR, pero afortunadamente me he vacunado y los síntomas son leves. Por favor, asegúrense de vacunarse si aún no lo han hecho", escribió.