Afganistán no estará en los Paralímpicos de Tokio 2020; mujeres deportistas temen por su vida

Afganistán.- Luego del arribo de talibanes a Kabul, la capital de Afganistán, muchas cosas empiezan a cambiar en la nación. La más reciente, fue el anunció de su ausencia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Lo anterior lo informo el pasado lunes el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés), quienes detallaron que los deportistas de la selección de Afganistán no podrán participar debido a la situación política que atraviesa el país.

Respecto a la seguridad de los atletas paralímpicos afganos, la IPC deseó que, en estos tiempos difícil, se mantengan a salvo.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Afganistán reconoció a las mujeres y permitió que una sostuviera la bandera con un hombre. Esto cambió en menos de un mes.

Por otra parte, se informó que las mujeres deportistas temen por su vida ahora, pues los talibanes, en un principio, se muestran opuestos a la libertad de las féminas, lo cual incluye su participación en deportes.

Khalida Popal, quien es una futbolista y activista feminista afgana que vive en Dinamarca, informó que se contacto con el equipo femenil nacional de futbol de Afganistán y que le externaron el temor que tiene por su vida y seguridad.

Popal les ha recomendado que huyan, si es que pueden, ya que son pioneras en el deporte y activistas por los derechos de las mujeres, lo cual las pone en una situación de vulnerabilidad ante el nuevo régimen en Afganistán.

Las he alentado a que eliminen sus canales de redes sociales, fotos, que huyan y se escondan. Me rompe el corazón debido a que todos estos años hemos trabajado para incrementar la visibilidad de las mujeres y ahora le estoy diciendo a mis mujeres en Afganistán que se escondan y desaparezcan. Sus vidas están en peligro”, dijo Popal a The Associated Press.