Pese a que no descarta la teoría del laboratorio, la NIH dice que el Covid pudo venir de un animal

Washington, Estados Unidos.- El pasado lunes, 23 de agosto, el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) declaró que existe la posibilidad de que el Covid-19 se haya originado por medio de un animal, pese a ello tampoco descarta la teoría de la fuga del laboratorio de Wuhan, China.

El especialista hizo esta declaración en el Squawk Box de CNBC donde indicó que el Covid-19 no tenía huella de haber sido creado por un humano, pese a ello, indicó que no puede descartar la posibilidad de que el patógeno haya sido estudiado previamente en el Instituto de Virología de Wuhan, del cual pudo haber escapado accidentalmente.

La gran evidencia de otras perspectivas dicen que no se trata de un virus de origen natural, por no decir que no podría haber estado bajo estudio en secreto en el Instituto de Virología de Wuhan y haber salido de allí, no sabemos nada de esto, pero en sí no tiene las características de haber sido creado intencionalmente por el trabajo humano.