FOTOS: Exministro de Afganistán trabaja como repartidor de comida rápida en Alemania

Comparta este artículo

Leipzig, Alemania.- El exministro de Afganistán, Syed Ahmad Shah Saadat, recientemente fue captado en las calles de Alemania a un año de haber dejado el cargo. Saadat aceptó un trabajo como repartidor de comida rápida y se dirigía a entregar pizza cuando un periodista local lo fotografió.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Las fotos de Syed Ahmad Shah Saadat, que lo muestran vestido con ropa de color naranja con una mochila la espalda, se volvieron virales en las redes sociales desde este miércoles. Algunas de las imágenes mostraban a Syed Ahmad Shah repartiendo comida en su bicicleta en la ciudad de Leipzig, Alemania.

En un tuit, el periodista dijo: "Hace unos días, conocí a un hombre que afirmó haber sido el ministro de comunicaciones afgano durante 2 años. Le pregunté qué estaba haciendo en Leipzig". "Me fui de la ciudad de Essen para trabajar en Lieferando", le dijo al periodista". Lieferando ofrece servicios de entrega de alimentos en Alemania.

"A pesar de tener dos maestrías y una licenciatura y veinte años de experiencia laboral, no sé alemán y no pudo encontrar trabajo en Alemania según mi profesión".

No obstante, dijo que "para avanzar en la vida, hay que trabajar". "No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un exministro trabajando, pero sí estarían avergonzados si recibiera dinero social", escribió.

Syed Ahmad Shah Saadat habló con Sky News Arabia y confirmó que las fotografías que circulaban en las redes sociales eran suyas. Saadat tiene dos maestrías en comunicaciones e ingeniería electrónica de la Universidad de Oxford.

Syed Ahmad Shah Saadat se unió al gobierno afgano liderado por Ashraf Ghani en 2018. Se desempeñó durante 2 años como ministro de información y tecnología de Afganistán y luego renunció en 2020. Luego llegó a Alemania en diciembre del año pasado.

Las fotos del exministro están dando vueltas en Internet en un momento en que Afganistán atraviesa una de sus peores crisis. El caos se ha apoderado del país desde que los talibanes tomaron el control hace una semana.

Cuando se le preguntó sobre los acontecimientos en Afganistán, Syed Ahmad Shah Saadat dijo a los medios: "No se esperaba la caída del gobierno de Ashraf Ghani tan rápidamente".

Fuente: India Today